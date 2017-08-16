Глава ФПА предлагает ужесточить ответственность за манипулирование банковским рынком

ТАСС, 16 августа. /ТАСС/. Глава Федеральной палаты адвокатов (ФПА) Юрий Пилипенко считает, что за манипулирование банковским рынком и злоупотребление при предоставлении инсайдерской информации должны быть установлены высокие административные штрафы, а также предусмотрена возможность запрета нарушителям заниматься определенным видом деятельности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе палаты.

"В связи с ситуацией вокруг письма "Альфа капитала" по поводу проблем четырех российских банков с Центробанком, Федеральная палата адвокатов РФ обратила внимание на возможное злоупотребление конституционным правом на распространение информации. Пилипенко заявил о готовности разработать предложения по изменению законодательства по пресечению недобросовестного манипулирования банковским рынком и злоупотреблений при предоставлении инсайдерской информации. В качестве санкции за подобные нарушения следует установить достаточно высокие административные штрафы, а также возможность дисквалификации (запрета на занятие определенным видом деятельности)", - рассказали в ФПА.

По мнению Пилипенко "подобного рода информационные вбросы следует расценивать как недобросовестную конкуренцию, тогда как банковская система основана на доверии вкладчиков и клиентов и особо чувствительна к распространению недостоверной информации, подрывающей деловую репутацию банка". Тревогу адвокатов вызывает то обстоятельство, что конечными пострадавшими в подобных случаях являются российские граждане-вкладчики, а также малый и средний бизнес, для которых крах банка может стать роковым фактором.

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на письмо управляющей компании "Альфа капитал" сообщала, что организация предупредила о наличии рисков клиентов банка "Открытие", Бинбанка, Промсвязьбанка и МКБ. В рассылке было указано, что в зоне риска в первую очередь находятся выпуски субординированных облигаций банков, которые в случае санации могут быть полностью списаны. "Альфа капитал" также рекомендовал клиентам этих четырех банков перевести активы к более надежным участникам банковской системы РФ.

Позже Альфа-Банк сообщил о том, что информация в клиентской рассылке "Альфа капитала" о нестабильном положении ряда российских банков не соответствует действительности и является частным мнением аналитика компании. В Альфа-Банке также отметили, что работа с банком "Открытие", Бинбанком, Промсвязьбанком и МКБ будет продолжена, так как Альфа-Банк не имеет достоверных данных о проблемах в этих кредитных организациях.