Власти Самарской области одобрили проект мирового соглашения по делу о долге Березовского

САМАРА, 16 августа. /ТАСС/. Правительство Самарской области одобрило проект мирового соглашения по делу о долге покойного бизнесмена Бориса Березовского. Об этом в среду сообщили в пресс-службе областного кабинета министров.

"Работы по взысканию долга Березовского перед регионом продолжаются, была достигнута договоренность о признании долга в размере £13,5 млн. Сегодня на заседании правительства было одобрено региональное постановление о заключении мирового соглашения", - отметили в пресс-службе.

Данным постановлением предусмотрено утверждение мирового соглашения между правительством Самарской области и Майклом Томасом Лидзом, Николасом Стюартом Вудом и Кевином Джоном Хеллардом, действующими в качестве попечителей несостоятельного наследства Платона Еленина, ранее известного как Борис Березовский. Согласно тексту, стороны заключат соглашение в качестве полного и окончательного урегулирования всех возможных исков.

Конкурсные управляющие должны признать правительство Самарской области в качестве необеспеченного кредитора наследственного имущества в размере £13,5 млн. После заключения соглашения правительство региона и конкурсные управляющие должны будут дать указания своим представителям в суде о приостановке судопроизводства по данному делу. Планируемые сроки заключения соглашения пока не определены, отметили в пресс-службе.

Дело о долге Березовского

В сентябре 2012 года правительство Самарской области подало иск в Высокий суд Лондона о взыскании задолженности с предпринимателя Березовского или с его бывшего партнера по бизнесу Юлия Дубова. В рамках расследования уголовного дела ранее было установлено, что в 1995 году Березовский и Дубов совершили ряд хищений, нанесших ущерб Самарской области в размере 58 млн рублей.

В июне 2009 года Красногорский городской суд Московской области вынес в отношении них приговор, удовлетворив в полном объеме иск правительства Самарской области.

В апреле 2012 года Симоновский районный суд Москвы вынес еще одно решение в пользу правительства Самарской области и постановил взыскать с Березовского и Дубова проценты за пользование чужими денежными средствами. Кроме того, суд постановил взыскать сумму индексации ущерба. В итоге общая сумма удовлетворенных судами требований правительства Самарской области к Березовскому и Дубову составила 1,063 млрд рублей.