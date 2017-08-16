Глава Калининградской области надеется на принятие нового закона об ОЭЗ в этом году

ПИОНЕРСКИЙ /Калининградская область/, 16 августа. / ТАСС/. Новый закон об особой экономической зоне Калининградской области может быть принят до конца года. Об этом заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным врио руководителя региона Антон Алиханов.

"Несмотря на все разногласия мы пришли к единой позиции, и правительство РФ после рассмотрения на заседании внесло этот законопроект в парламент. Я думаю, что мы приложим все усилия для того, чтобы законопроект попал на подпись к вам до конца этого года, чтобы мы с 1 января начали жить в новых экономических условиях. Это существенно увеличит наши возможности, сделает нас вновь одной из самых привлекательных особых экономических зон в РФ", - сказал Алиханов. По его словам, после снижения порога для участия в ОЭЗ в прошлом году в ней зарегистрировалось рекордное число новых резидентов.

В целом Алиханов доложил о ряде положительных тенденций в развитии Калининградской области в 2016-2017 гг., среди которых - рост ожидаемой продолжительности жизни, снижение смертности, сохранение высокой миграционной привлекательности, снижение безработицы, рост заработной платы и т.д.. А также, по его словам, удалось переломить многолетнюю негативную тенденцию по снижению объема инвестиций в основной капитал. Врио губернатора также поблагодарил президента за выделение из резервного фонда главы государства 350 млн рублей на начало строительства онкоцентра. "Сейчас работа идет над бюджетом следующей трехлетки и, конечно, только Вы можете окончательно решить вопрос, чтобы средства на достройку этого центра были в 2018-2019 году заложены", - обратился врио губернатора к Путину. "Раз уж начали, надо будет завершать", - отметил Путин. Алиханов рассказал главе государства также об открытии женских центров здоровья и о развитии проекта "бережливая поликлиника", который в перспективе охватит все такие медучреждения региона.

Другие направления, о которых доложил врио главы Калининградской области, - повышение качества дорог и реализация проекта "Чистая страна", в рамках которого, в частности, идет рекультивация старой свалки в Калининграде. Касаясь подготовки города к чемпионату мира по футболу 2018 года [в Калининграде пройдут четыре матча группового этапа] Алиханов подчеркнул, что это "позволяет нам создать задел для развития и Калининграда, и области лет на 20 вперед". "У нас помимо новых гостиниц, транспортных развязок, нового аэропорта, по сути, создается территория в центре Калининграда - более 130 гектар нового микрорайона", - отметил Алиханов.