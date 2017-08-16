Путин ознакомился с новым терминалом калининградского аэропорта Храброво

КАЛИНИНГРАД, 16 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин приехал в калининградский аэропорт Храброво, чтобы познакомиться с работой нового здания и терминала аэровокзала.

Руководство воздушной гавани познакомило главу государства с информацией о реконструкции аэровокзального комплекса, который начал свою работу в июле и уже принимает пассажиров.

Посещение Путиным аэропорта никак не повлияло на его работу. Пассажиры спокойно ожидали своих вылетов. Некоторые из тех, кто находился в залах ожидания, смогли увидеть главу государства издалека и сделать несколько снимков на память.

Новый терминал

Обслуживание пассажиров на внутренних российских линиях в новом терминале Храброво началось в конце июля, а с 13 августа там заработал и сектор вылета международных воздушных линий, оборудованный пунктом пропуска через государственную границу и зоной таможенного контроля. Как сообщала пресс-служба аэропорта, вся операционная деятельность по обслуживанию пассажиров была переведена на новые площади пассажирского терминала.

Международный аэропорт Храброво связан регулярным воздушным сообщением с городами Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Череповец, Мурманск, Анапа, Калуга, Архангельск, Минск, Гродно, Гомель, Брест, Витебск, Ташкент, Варшава, Анталья и Барселона. Пассажиропоток авиаузла в 2016 году превысил 1,57 млн человек. Реконструкция взлетно-посадочной полосы, предполагающая ее удлинение с 2500 м до 3300 м, и аэровокзального комплекса должна завершиться к чемпионату мира по футболу 2018 года. К тому моменту Храброво сможет принимать все типы самолетов и обслуживать до 3,5 млн пассажиров в год.

Чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове-на- Дону. Калининград примет четыре матча группового этапа.