Источник: "Татнефть" не намерена увеличивать долю в канадской нефтедобывающей InPlay

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Нефтяная компания "Татнефть" пока не планирует увеличивать свою долю в канадской нефтедобывающей InPlay - 9%, которую приобрела год назад для развития технологий нефтедобычи. Об этом ТАСС сообщили два источника в российской компании.

"Участие в работе канадского производителя позволяет нам получать информацию о последних тенденциях в области технологий нефтедобычи. Плюс мы наглядно видим, как формируется рост стоимости таких активов в долгосрочной перспективе", - сказал собеседник агентства. При этом он отметил, что "пока нет планов увеличивать эту долю".

Другой собеседник ТАСС добавил, что канадской компании на момент совершения сделки в 2016 году требовалась докапитализация. Позднее долг был переконвертирован в акции. Владеет пакетом дочерняя компания "Татнефти", отметили источники.

Канадская InPlay ведет добычу в нефтеносных провинциях штата Альберта. Среднесуточная добыча компании в 2017 году, согласно августовской презентации на сайте, составляет 4,2 тыс. баррелей нефтяного эквивалента (н.э.) в сутки. Доказанные запасы оцениваются в 16,6 млрд баррелей н.э.

"Татнефть" в январе - июле 2017 года добыла 16,8 млн т нефти, что на 3% больше, чем годом ранее. Данные по добыче сверхвязкой нефти в июле не приводились, но за шесть месяцев текущего года добыча трудной нефти на активах компании выросла в 2,5 раза - до 723,6 тыс. т.