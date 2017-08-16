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Минфин разместил ОФЗ выпуска 26207 на все 20 млрд руб.

Экономика и бизнес
16 августа, 16:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, августа. /ТАСС

Средневзвешенная доходность выпуска составила 7,78% годовых

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МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Минфин РФ разместил в среду на аукционе весь предложенный объем ОФЗ-ПД выпуска 26207 (с погашением 3 февраля 2027 года) на сумму 20 млрд руб., сообщается на сайте Минфина.

Средневзвешенная доходность выпуска составила 7,78% годовых. При этом спрос на аукционе достиг 39,869 млрд руб.

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