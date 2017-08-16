Минфин разместил ОФЗ выпуска 26207 на все 20 млрд руб.

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Минфин РФ разместил в среду на аукционе весь предложенный объем ОФЗ-ПД выпуска 26207 (с погашением 3 февраля 2027 года) на сумму 20 млрд руб., сообщается на сайте Минфина.

Средневзвешенная доходность выпуска составила 7,78% годовых. При этом спрос на аукционе достиг 39,869 млрд руб.