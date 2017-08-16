СМИ: Бельгия намерена засудить производителей фипронила за скандал с яйцами

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БРЮССЕЛЬ, 16 августа. /ТАСС/. Бельгия подаст иск против компаний, производивших инсектициды для кур с использованием запрещенного в ЕС фипронила. Об этом сообщил в среду телеканал RTBF.
"Федеральное правительство Бельгии готовит иск в отношении компаний, по вине которых возникла кризисная ситуация", - отмечает телеканал.
В настоящий момент полиция Бельгии и Нидерландов проводит совместное расследование о массовом использовании запрещенного инсектицида на птицеводческих хозяйствах двух стран.
В результате этого скандала из продажи в почти 20 государствах были изъяты несколько миллионов яиц, некондиционная продукция также попала за пределы ЕС - Швейцарию и Гонконг.