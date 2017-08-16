Крым выставит на продажу имущество базы отдыха за 55,7 млн рублей

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 августа. /ТАСС/. Власти Республики Крым планируют продать находящееся в собственности региона имущество базы отдыха в селе Молочное, минимальная стоимость которого оценивается в 55,7 млн рублей, сообщает в среду региональное Министерство имущественных и земельных отношений.
"Правительство Крыма выставит на продажу на открытом аукционе имущество базы отдыха "Молочное". По оценке экспертов, общая начальная минимальная стоимость отчуждаемого имущества составит 55 700 340 рублей", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что в настоящее время имущество базы отдыха находится в собственности Республики Крым.
Ранее сообщалось, что власти Крыма за I полугодие 2017 года приватизировали государственное имущество на общую сумму 130,6 млн рублей, что в 23 раза больше, чем за тот же период прошлого года. По оценкам властей, в целом в 2017 году при наличии покупателей республика сможет выручить от приватизации госимущества порядка 500-700 млн рублей.