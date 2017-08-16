Алиханов: новые паромы на линии Балтийск - Усть-Луга позволят влиять на тарифы транзитеров

КАЛИНИНГРАД, 16 августа. /ТАСС/. Развитие паромной линии Балтийск - Усть-Луга в Калининградской области позволит влиять на транзитную тарифную политику Литвы и Белоруссии, через которые грузы отправляются из региона на основную территорию России. Такое мнение высказал в среду на совещании с участием президента Владимира Путина по вопросам развития транспортной инфраструктуры северо-запада России в городе Пионерском временно исполняющий обязанности губернатора региона Антон Алиханов.

Ранее сообщалось, что федеральные власти утвердили план развития паромного сообщения с Калининградской областью на линии Усть-Луга - Балтийск. Он предусматривает запуск трех железнодорожных паромов. Паромы планируется запустить до 2020 года.

"Это [новые паромы], - в том числе возможность влиять на тарифную политику Литвы и всех остальных государств [через которые идут грузы из области], если у тебя есть альтернатива [для транспортировки грузов]", - сказал Алиханов, заметив, что сейчас регион такой альтернативы не имеет. По его словам, на линии Балтийск - Усть-Луга работают два парома, один из которых используется под нужды Минобороны.

Грузы по железной дороге из Калининградской области на основную территорию России перевозят через территории Литвы и Белоруссии. Из-за тарифной политики стран-транзитеров транспортировка обходится местным компаниям дороже [в среднем на 30 тыс. рублей за каждый вагон], чем внутри страны. В связи с этим калининградским компаниям в 2016 и 2017 годах, по словам Алиханова, выделили порядка 1 млрд рублей субсидий.

Паромная переправа Балтийск - Усть-Луга обеспечивает поставки грузов в Калининградскую область из России и обратно, минуя территории третьих стран.