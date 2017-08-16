Отток средств физлиц из банка "Открытие" в июле составил 36 млрд рублей

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Отток средств физических лиц из банка "Открытие" за июль составил 36 млрд рублей, следует из ежемесячной отчетности кредитной организации на сайте ЦБ РФ.

Отток средств юридических лиц составил 319 млрд рублей. Из них 280 млрд рублей юрлица забрали со срочных депозитов, еще 39 млрд рублей - с текущих счетов.

Одновременно из "Открытия" забрали деньги и банки-резиденты на сумму 262 млрд рублей, при этом банк в 67 раз увеличил задолженность перед ЦБ - до 338 млрд рублей.

Отток средств из "Открытия" продолжается второй месяц. В июне юрлица забрали из банка более 100 млрд рублей, при этом большую часть забрали госструктуры.

Получить комментарий банка "Открытие" пока не удалось.