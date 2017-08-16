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Отток средств физлиц из банка "Открытие" в июле составил 36 млрд рублей

Экономика и бизнес
16 августа, 18:02 UTC+3 МОСКВА 16, августа. /ТАСС

Юрлица забрали из банка 319 млрд рублей

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МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Отток средств физических лиц из банка "Открытие" за июль составил 36 млрд рублей, следует из ежемесячной отчетности кредитной организации на сайте ЦБ РФ.

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Отток средств юридических лиц составил 319 млрд рублей. Из них 280 млрд рублей юрлица забрали со срочных депозитов, еще 39 млрд рублей - с текущих счетов.

Одновременно из "Открытия" забрали деньги и банки-резиденты на сумму 262 млрд рублей, при этом банк в 67 раз увеличил задолженность перед ЦБ - до 338 млрд рублей.

Отток средств из "Открытия" продолжается второй месяц. В июне юрлица забрали из банка более 100 млрд рублей, при этом большую часть забрали госструктуры.

Получить комментарий банка "Открытие" пока не удалось.

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