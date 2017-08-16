Минтранс не видит рисков для стивидорного бизнеса в связи с переводом тарифов в рубли

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ДВОРИКИ /Владимирская область/, 16 августа. /ТАСС/. Необходимость перевода стивидорных тарифов в рубли не повлечет рисков для бизнеса. Об этом сообщил журналистам замминистра транспорта РФ Виктор Олерский.
"Этот вопрос встал, когда галопировал курс - сейчас я не слышу, чтобы у кого-то были особые возражения. Курс более-менее стабилизировался. Я думаю, что до 1 января, наверное, снимем эту проблему", - сказал он.
Олерский напомнил, что многие участники рынка уже перешли на рублевые тарифы, но в целом для этого нужно время. "Есть категория - это не грузоотправители и не грузополучатели - это контейнерные глобальные линии, которые держат всю транспортную цепочку. Они являются основными плательщиками. В этом вопрос: создавать им неудобства?" - отметил Олерский.
"Мы не говорили, что этого не надо делать [переводить тарифы в рубли], мы говорили, что это невозможно сделать в моменте, потому что у людей есть валютные обязательства, бизнес-планы. Это нужно растянуть по времени", - пояснил он.
По словам замминистра, сейчас законодательство не предусматривает ограничений в установлении тарифов в валюте и необходимо привести его в соответствие с новыми требованиями.
Ранее в среду президент РФ Владимир Путин потребовал с 1 января 2018 года перейти на рубли при расчете тарифов для стивидорных компаний (компаний, занимающихся разгрузкой и погрузкой в портах).