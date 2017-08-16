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"Мегафон" подал иск к Минобороны о взыскании 4,3 млн руб. за оказанные услуги

Экономика и бизнес
16 августа, 18:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, августа. /ТАСС

В Минобороны пока не прокомментировали ситуацию

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МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. "Мегафон" подал в Арбитражный суд Москвы иск к Министерству обороны России на 4,3 млн рублей, следует из картотеки арбитражных дел.

Предмет иска в заявлении не указан. В "Мегафоне" пояснили, что иск связан со взысканием дебиторской задолженности за оказанные услуги. В Минобороны пока не предоставили комментарий.

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