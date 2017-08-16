"Мегафон" подал иск к Минобороны о взыскании 4,3 млн руб. за оказанные услуги

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. "Мегафон" подал в Арбитражный суд Москвы иск к Министерству обороны России на 4,3 млн рублей, следует из картотеки арбитражных дел.

Предмет иска в заявлении не указан. В "Мегафоне" пояснили, что иск связан со взысканием дебиторской задолженности за оказанные услуги. В Минобороны пока не предоставили комментарий.