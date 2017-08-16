Украина в конце 2017 года запустит в Чернобыле завод по переработке радиоактивных отходов

КИЕВ, 16 августа. /ТАСС/. Украина планирует в декабре 2017 года запустить завод по переработке редких радиоактивных отходов на территории Чернобыльской АЭС (ЧАЭС). Об этом в среду сообщило Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.

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Сейчас более 20 тыс. куб. м радиоактивных отходов находятся в хранилищах на промышленной площадке ЧАЭС.

"По информации агентства, во время эксплуатации завода будут перерабатываться редкие радиоактивные отходы, которые скопились во время эксплуатации, и те, что появились в процессе снятия ЧАЭС с эксплуатации, а также радиоактивные отходы объекта "Укрытие", - говорится в сообщении.

Завод рассчитан на переработку не менее 2500 куб. м отходов в год.