Единороссы настаивают на принятии закона об экологичном способе перевалки угля

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. "Единая Россия" выступает за скорейшее принятие закона об использовании новых технологий при перевалке угля, направленного на улучшение экологической ситуации в портовых городах страны. Об этом сообщили в среду в пресс-службе партии со ссылкой на депутатов Госдумы от "Единой России" Виктора Пинского и Викторию Николаеву.

"Единая Россия" настаивает на скорейшем принятии закона об использовании передовых технологий при перевалке угля. Существуют технические решения проблемы, которые позволяют сохранить природу", - цитирует Пинского пресс-служба единороссов. По его словам, перед уходом депутатов на каникулы по этой теме в Госдуме состоялось заседание экспертного совета, на котором "бизнес и представители ряда министерств выступали категорически против принятия закона".

В этой связи Пинский выразил уверенность в том, что парламентарии должны "занять бескомпромиссную позицию в данном вопросе и защитить жителей портовых городов, их право дышать", подчеркнув, что "люди продолжают протестовать против варварских способов перевалки угля". "Убежден, что есть технические решения проблемы, которые позволяют сохранить природу… Нельзя в угоду конъюнктуре рынка превращать в помойку планету и в кошмар жизнь граждан России", - считает он.

Николаева, со своей стороны, выразила мнение, что "с самого начала было ясно, что этот законопроект будет крайне непростым". "Наше решение должно устроить в первую очередь жителей, но и, конечно, бизнес", - приводит пресс-служба партии слова Николаевой. Она отметила, что "работа над законопроектом сейчас продолжается", и добавила, что "у тех депутатов, в чьем округе эта проблема стоит очень остро, есть понимание, что затягивать с решением вопроса нельзя".

По словам парламентария, сейчас речь идет о том, чтобы обязать всех тех, кто давно занимается перевалкой угля, использовать технологии, которые позволили бы максимально снизить вредные выбросы, "так, чтобы жители забыли о черных подоконниках". "И это должна быть не добрая воля руководителей предприятий, а обязательное условие работы на этом рынке, закрепленное на законодательном уровне. Те, кто вопросы экологии игнорирует, должны либо изменить свою позицию, либо уйти", - уверена Николаева.

Проблема загрязнения угольной пылью

Во время "Прямой линии" к Владимиру Путину обратился мальчик Андрей Боль из Находки, который попросил решить проблему загрязнения угольной пылью в порту города. Президент пообещал разобраться, чтобы "людям и экологии ущерб был минимизирован".

Проблема загрязнения воздуха угольной пылью обострилась в этом году, когда через порты Приморья резко вырос экспорт угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В результате открытой перевалки груза пыль стало разносить ветром по окрестностям, она начала покрывать улицы населенных пунктов. Это вызвало многочисленные жалобы населения. Сейчас в Приморье создают единую санитарно-защитную зону для терминалов, работающих в городской черте, модернизируют перегрузочные комплексы, а также жестко контролируют соблюдение технологического процесса при перевалке пылящего груза.

Как писала ранее газета "Коммерсантъ", глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева, ее заместитель Владимир Панов и другие депутаты подготовили проект поправок, согласно которым на морских терминалах в границах населенных пунктов хранение, обработка и перевалка угля с использованием грузовых складов, конвейерных систем, перегрузочного и прочего оборудования открытого типа будут запрещены уже с 1 ноября 2017 года. Запрет затронет 23 терминала, переваливающих до половины угля.

Источник газеты на рынке говорил, что при переходе на закрытый тип перевалка подорожает на 70-80%, что снизит конкурентоспособность российского угля.

По данным Росприроднадзора, с 2016 году ведомство получило более 80 жалоб граждан и общественных организаций на угольную пыль.