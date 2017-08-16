Федеральная помощь Волгоградской области на мелиорацию увеличилась в 10 раз

ВОЛГОГРАД, 16 августа. /ТАСС/. Федеральная поддержка Волгоградской области на мелиорацию увеличилась в десять раз по сравнению с прошлым годом. Об этом в среду в Волгограде сообщил журналистам первый замминистра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов. По данным комитета сельского хозяйства волгоградского региона, 640 млн рублей в этом году будет затрачено в области на мелиорацию, в прошлом году было затрачено около 60 млн рублей.

"Объем федеральной поддержки аграриям Волгоградской области на возмещение затрат по участию в программе орошения сельскохозяйственных земель в текущем году увеличился [по сравнению с прошлым годом] десятикратно", - сказал Хатуов.

Он отметил, что "Волгоградская область будет кратно увеличивать объемы, за этим стоят показатели повышения урожайности, доходности аграриев нашей страны". "Мы уверены, что Волгоградская область будет флагманом и войдет в десятку регионов по урожаю овощей, зерновых, кормовых, а как следствие, мы ждем эффект во всех подотраслях сельского хозяйства", - подчеркнул первый замминистра.

"Сегодняшний опыт волгоградских аграриев уже требует внимания и пристального изучения по ряду подотраслей со стороны коллег из других регионов, - отметил Хатуов. - Волгоградская область - это всероссийский огород, здесь выращиваются бахчевые культуры, достигнуты серьезные успехи в садоводстве. Мы не исключаем, что всероссийское совещание по садоводству в текущем году пройдет на территории Волгоградской области с очень расширенной повесткой".

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров уточнил, что в этом году в регионе будет введено в эксплуатацию 6 тыс. га орошаемых земель, а до 2020 года - 20 тыс. га. Он также подчеркнул, что "обводнение и мелиорация - это не только увеличение объемов высококачественной сельхозпродукции - это, прежде всего, создание комфортных условий для проживания на территории Волгоградской области".

С 2014 года в волгоградском регионе почти в семь раз выросло количество инвестпроектов в сельском хозяйстве; по итогам 2016 года Волгоградская область заняла второе место в стране (после Дагестана) по производству овощей, собрав около миллиона тонн; общий объем сельхозпроизводства в 2016 году составил почти 145 млрд рублей, что в полтора раза выше уровня 2013 года.