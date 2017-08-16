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КИЕВ, 16 августа. /ТАСС/. Экс-премьер Украины и лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк стал совладельцем телеканала "Эспрессо. ТВ". Об этом свидетельствуют данные о собственниках компании "Астра Финанс" на портале YouControl.
В перечне совладельцев компании "Астра Финанс", на которую оформлена цифровая лицензия телеканала, фигурирует Арсений Яценюк. Он внес 42,6 тысячи гривен (чуть более $1,6 тысячи) в уставной фонд компании, получив долю в 40%. На других собственников (жену главы МВД Арсена Авакова Инну и жену депутата Верховной рады от "Народного фронта" Николая Княжицкого Ларису) теперь приходится по 30% корпоративных прав компании.
"Эспрессо" - это украинский информационный медийный бренд, который включает телеканал, портал и инновационное мобильное приложение. История телеканала началась в ноябре 2013 года с телевизионных трансляций акций протеста в центре Киева. "Эспрессо" вещает по всей территории Украины, в западной части России, странах восточной Европы и Кавказа.