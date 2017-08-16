Глава ФАС скептически относится к покупке компанией Schlumberger доли в Eurasia Drilling

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МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев скептически относится к покупке компанией Schlumberger доли в Eurasia Drilling. Об этом он сообщил журналистам.
"Чего-то нового (по сделке - прим. ТАСС) я не знаю, но я думаю, что большие проблемы по этой сделке, понятно что происходит. С того раза особо ничего не поменялось, Минприроды заняло жесткую позицию, потом вообще в отношениях в мире происходит всего много разного и не очень хорошего для этой сделки. Это мое частное мнение, я просто не думаю, что с той поры что-то изменилось в лучшую сторону", - высказал Артемьев свое мнение о перспективе сделки.