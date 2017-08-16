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Глава ФАС скептически относится к покупке компанией Schlumberger доли в Eurasia Drilling

Экономика и бизнес
16 августа, 19:20 UTC+3

Артемьев также отметил, что сделке мешают санкции США

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Материал из 1 страницы
Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев

Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев скептически относится к покупке компанией Schlumberger доли в Eurasia Drilling. Об этом он сообщил журналистам.

"Чего-то нового (по сделке - прим. ТАСС) я не знаю, но я думаю, что большие проблемы по этой сделке, понятно что происходит. С того раза особо ничего не поменялось, Минприроды заняло жесткую позицию, потом вообще в отношениях в мире происходит всего много разного и не очень хорошего для этой сделки. Это мое частное мнение, я просто не думаю, что с той поры что-то изменилось в лучшую сторону", - высказал Артемьев свое мнение о перспективе сделки.

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