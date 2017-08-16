ФАС выяснит, почему цены на авиабилеты не снижаются, даже если самолет не заполнен

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МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России намерена выяснить, почему стоимость авиабилетов не снижается, даже если все билеты на рейс не выкуплены и заведомо есть свободные места, следует из ответа пресс-службы на запрос ТАСС.
В среду президент Владимир Путин по предложению ФАС поручил разобраться с автоматизированной системой формирования цен на авиабилеты.
"Будем анализировать систему ценообразования, алгоритмы ее работы, формулы, по которым определяется цена в конкретный момент времени. Интересует многое. Например, хотелось бы разобраться, почему цены на авиабилеты не снижаются перед вылетом, даже несмотря на недозагрузку судна", - прокомментировали ТАСС в пресс-службе недовольство главы ФАС Игоря Артемьева работой систем бронирования авиабилетов.
На ситуацию с ценами на авиабилеты Артемьев обратил внимание в ходе совещания по развитию транспортной инфраструктуры Северо-Запада России. По словам главы ФАС, за формирование цен на перелеты отвечают специальные компьютерные системы, которые российские перевозчики импортировали из Европы и США. Эти системы устанавливают тарифы на авиабилеты в зависимости от спроса, однако, по мнению Артемьева, их работа выглядит, как картельный сговор всех мировых авиаперевозчиков.
Глава ФАС предложил изучить данную систему и привести ее к экономически обоснованным показателям, что позволит избежать роста цен на билеты.