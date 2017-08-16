WSJ: Apple отложила $1 млрд на телешоу и сериалы в 2018 году

НЬЮ-ЙОРК, 16 августа. /ТАСС/. Американская корпорация Apple отложила около $1 млрд на приобретение и производство оригинального телеконтента в 2018 году. Этой суммы достаточно для съемок 10 телевизионных шоу, сообщила в среду в своей электронной версии газета The Wall Street Journal.

Издание сравнивает этот бюджет с целевыми расходами телеканала HBO, принадлежащего корпорации Time Warner, а также Amazon. HBO потратил в прошлом году на эти цели вдвое больше, чем Apple, а Amazon примерно столько же, но в 2013 году. По оценке издания, все это вполне укладывается в идею вице-президента Apple Эдди Кью развертывания жесткой конкуренции на рынке высококачественного видео, образцом которого является сериал "Игра престолов" (Game of Thrones), демонстрируемый на канале HBO.

Отведенный под закупку контента бюджет будут распределять эксперты рынка телевидения и кино Джейми Эрлихт и Зак Ван Амбург, которых корпорация во главе с Тимом Куком переманила из Sony в июне. Стоимость одного эпизода телесериала в США составляет $2 - $5 млн, уточняет газета, а съемки одной серии такой качественной продукции, как "Игра престолов", могут стоить свыше $10 млн.

По итогам третьего финансового квартала, завершившегося 30 июня текущего года, выручка Apple возросла до $45,41 млрд, что также превзошло прогнозы экспертов. В прошлом году в третьем финансовом квартале, который традиционно считается слабейшим для компании в плане доходов, выручка составляла $42,36 млрд. Чистая прибыль за указанный период зафиксирована на уровне $8,72 млрд, или $1,67 за акцию (в прошлом году - $7,8 млрд, или $1,42 за акцию).

Основанная в 1976 году Apple производит смартфоны iPhone, планшетные компьютеры iPad, ноутбуки MacBook, настольные компьютеры iMac, музыкальные плееры iPod, а также другую технику. Корпорация является одной из крупнейших в мире, ее рыночная капитализация превышает 780 млрд долларов.