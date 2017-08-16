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СУЭК в 2017 году планирует в 200 раз уменьшить эрозию угольной пыли в Мурманском порту

Экономика и бизнес
16 августа, 19:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, августа. /ТАСС

Компания установит на складах защитные стенки, чтобы ограничить вынос пыли за территорию порта

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© Пресс-служба СУЭК

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК) в 2017 году, который был объявлен Годом экологии, планирует сократить в 200 раз эрозию угольной пыли на своих складах в Мурманском порту за счет закрытия их территории с четырех сторон защитными стенками. Об этом ТАСС сообщили в компании.

В СУЭК отметили, что в 2017 году в порту дополнительно установлена 291 секция защитных стенок высотой от 2,5 до 4,4 метра каждая.

"Осенью сюда начнут поступать стенки высотой в шесть метров. Общая длина этой защитной стенки составит 2400 метров. Все это позволит закрыть складские штабели с четырех сторон, что приведет к уменьшению эрозии пыли с поверхности штабелей в 200 раз", - говорится в сообщении.

В дальнейшем специальные ветрозащитные экраны появятся и вокруг самого портового угольного терминала.

"Они чем-то напоминают антишумовые заборы, стоящие вдоль крупных автомагистралей, только высотой 20 метров", - пояснили в СУЭК. С помощью таких экранов практически полностью прекратится вынос пыли за территорию порта.

В среду на совещании по развитию транспортной инфраструктуры Северо-Запада России президент РФ Владимир Путин призвал использовать современные экологичные технологии в угольных терминалах морских портов страны, где особенно остро стоит проблема экологии из-за высокой концентрации угольной пыли в воздухе.

СУЭК входит в топ-10 мировых производителей и экспортеров угля и является крупнейшим в России производителем угля. По итогам 2016 года предприятия компании добыли 105,47 млн тонн (на 7,9% больше, чем годом ранее), продажи угля на экспорт составили 51,9 млн тонн. Производственные активы компании расположены в семи регионах РФ, в составе СУЭКа 15 разрезов, 12 шахт, девять обогатительных фабрик и установок, а также три порта, в которых компания является одним из основных акционеров. В Кузбассе СУЭК увеличила добычу на 7,7 млн тонн - до 37,7 млн тонн угля.

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