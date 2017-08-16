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СУЭК планирует в 2017 году вложить почти 3 млрд руб. в охрану окружающей среды

Экономика и бизнес
16 августа, 19:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, августа. /ТАСС

Для снижения экологического ущерба компания проанализировала работу 15-ти крупнейших мировых портов и разработала план внедрения технологий пылеподавления

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© Пресс-служба СУЭК

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК) планирует в год экологии вложить почти 3 млрд рублей в защиту окружающей среды в районах добычи и перевалки сырья, сообщили ТАСС в компании.

"Для выбора наилучших доступных технологий мы проанализировали 15 крупнейших портов мира с общим грузооборотом свыше 600 млн тонн угля и разработали план внедрения лучших технологий пылеподавления, снижающих нагрузку на окружающую среду до действующих мировых стандартов", - заявил заместитель генерального директора СУЭК - директор по логистике Денис Илатовский.

Кроме того, в СУЭК заявили, что портовые терминалы, где работает компания, не представляют угрозы для экологии, а их влияние на окружающую среду минимально. СУЭК ссылается на данные государственных докладов Минприроды РФ и анализ независимых экспертиз: к примеру, доля выбросов мурманского порта среди всех источников на территории города составляет 0,66%.

"Уголь многие десятилетия будет оставаться важнейшим источником энергии на планете, вместе с тем становясь все более эффективным и экологичным видом топлива", - сказал генеральный директор компании Владимир Рашевский.

В среду на совещании по развитию транспортной инфраструктуры Северо-Запада России президент РФ Владимир Путин призвал использовать современные экологичные технологии в угольных терминалах морских портов страны, где особенно остро стоит проблема экологии из-за высокой концентрации угольной пыли в воздухе.

В Минэнерго сообщили ТАСС, что ведущие угольные компании страны уже имеют программы на несколько лет для решения проблем экологии в регионах угольной промышленности, а дополнительные инвестиции не требуются.

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