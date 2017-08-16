Первая в РФ автоматическая система контроля выбросов будет установлена в Мурманском порту

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МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Мурманский морской торговый порт станет первым в России, где появится автоматическая система контроля выбросов от неорганизованных источников, в том числе с угольных складов. Об этом ТАСС сообщили в СУЭК (один из основных акционеров порта).
"Эта система похожа на принцип работы анализаторов воздуха, но только масштаб контроля будет увеличен - с предприятия в целом до периметра конкретной площадки. С ее помощью эксперты смогут не только проанализировать локальный процесс, но и прогнозировать пыление от отдельного источника в общем объеме рассеянных частиц", - говорится в сообщении.
Компания утверждает, что выбросы загрязняющих веществ в Мурманском порту с 2008 года по настоящее время сократились в два раза. В частности, уровень концентрации взвешенных веществ в воде с 2011 по 2016 годы уже снизился в пять раз.
"Важно отметить, что эффект достигнут на фоне роста грузооборота грузов и последний фактор не только не повлек за собой рост загрязнений, а, напротив, способствовал улучшению экологической обстановки за счет возможности направлять большую часть от прибыли предприятия на природоохранные мероприятия",- подчеркнул заместитель генерального директора СУЭК - директор по логистике Денис Илатовский.
Для снижения объемов выбросов в атмосферу полностью переработан технологический процесс работы порта, что позволило в два раза уменьшить количество используемой техники и, соответственно, ее влияние на качество воздуха.
Указом президента России Владимира Путина 2017 год в России был объявлен годом экологии для привлечения внимания к проблемным вопросам, существующим в экологической сфере, и улучшению состояния экологической безопасности страны.
Ранее министр экологии и природных ресурсов Сергей Донской говорил, что общая сумма инвестиций в экологические проекты в Год экологии составит около 400 млрд рублей, и это будут как государственные, так и частные вложения. При этом большая часть инвестиций будет выделена из частных источников.
Как сообщили ТАСС в Минприроды, в 2016 году общий объем инвестиций в экопроекты РФ составил 150 млрд рублей. Таким образом, в Год экологии государственные и частные вложения в такие проекты увеличатся почти в 2,7 раза.
СУЭК входит в топ-10 мировых производителей и экспортеров угля и является его крупнейшим в России производителем. По итогам 2016 года предприятия компании добыли 105,47 млн тонн (на 7,9% больше, чем годом ранее), продажи угля на экспорт составили 51,9 млн тонн. Производственные активы компании расположены в семи регионах РФ, в составе СУЭКа 15 разрезов, 12 шахт, девять обогатительных фабрик и установок, а также три порта, в которых компания является одним из основных акционеров.