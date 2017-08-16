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Природоохранные мероприятия СУЭК в 2017 г. снизят выбросы в Мурманском порту на 90%

Экономика и бизнес
16 августа, 20:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, августа. /ТАСС

На эти цели компания планирует направить 1,5 млрд рублей

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© Пресс-служба СУЭК

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. СУЭК планирует в 2017 году в год экологии вложить 1,5 млрд рублей в природоохранные мероприятия в Мурманском морском торговом порту, это позволит снизить выбросы в атмосферу на 90%. Об этом ТАСС сообщили в СУЭК.

"Всего в рамках Года экологии в Мурманском порту подготовлено и реализуется 12 различных мероприятий по охране окружающей среды на сумму 1,5 млрд руб. Они позволят снизить уровень выбросов в атмосферу на 90%", - говорится в сообщении.

СУЭК входит в топ-10 мировых производителей и экспортеров угля и является его крупнейшим в России производителем. По итогам 2016 года предприятия компании добыли 105,47 млн тонн (на 7,9% больше, чем годом ранее), продажи угля на экспорт составили 51,9 млн тонн. Производственные активы компании расположены в семи регионах РФ, в составе СУЭКа 15 разрезов, 12 шахт, 9 обогатительных фабрик и установок, а также 3 порта, в которых компания является одним из основных акционеров. Группа СУЭК владеет 75,5% голосующих акций Мурманского морского торгового порта.

Год экологии

Указом президента России Владимира Путина 2017 год в России был объявлен годом экологии для привлечения внимания к проблемным вопросам, существующим в экологической сфере, и улучшению состояния экологической безопасности страны.

Ранее министр экологии и природных ресурсов Сергей Донской говорил, что общая сумма инвестиций в экологические проекты в Год экологии составит около 400 млрд рублей, и это будут как государственные, так и частные вложения. При этом большая часть инвестиций будет выделена из частных источников.

Как сообщили ТАСС в Минприроды, в 2016 году общий объем инвестиций в экопроекты РФ составил 150 млрд рублей. Таким образом, в Год экологии государственные и частные вложения в такие проекты увеличатся почти в 2,7 раза.

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