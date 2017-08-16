АКРА присвоило концерну "Калашников" кредитный рейтинг А(RU)

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство АКРА присвоило концерну "Калашников" рейтинг А(RU) со стабильным прогнозом. Об этом говорится в сообщении агентства.

"Кредитный рейтинг концерна "Калашников" обусловлен сильным бизнес-профилем компании, адекватным уровнем корпоративного управления, высокой рентабельностью и сильной ликвидностью. Вместе с тем, размер компании меньше среднего, средний уровень долговой нагрузки и дефицит свободного денежного потока оказывают сдерживающее влияние на рейтинг компании", - говорится в пресс-релизе.

Концерн "Калашников" - крупнейший в России производитель стрелкового оружия и основной поставщик боевого стрелкового оружия для вооруженных сил страны, контролирующий мощности по производству высокоточного управляемого вооружения для армейской авиации.

Аналитики АКРА подчеркивают, что высокая стратегическая значимость концерна для государства обеспечивает дополнительную поддержку рейтингу. "Компания обеспечена заказами на ближайшие годы в соответствии с государственной программой вооружения РФ, при этом загрузка мощностей составляет около 100%", - сообщается в пресс-релизе.

Экспорт составляет порядка 40% в структуре продаж "Калашникова", однако включение концерна в 2014 году в санкционный список не отразилось на его кредитоспособности. В АКРА поясняют, что объем экспорта продукции концерна в санкционные страны исторически находится на незначительном уровне, а потребность в импортных комплектующих невелика.

Дальнейшая стратегия "Калашникова" направлена на повышение доходов от реализации продукции гражданского назначения, а также производства дронов, катеров и лодок. При этом концерн предполагает до конца года существенные инвестиции в НИОКР и модернизацию производства.

Агентство отмечает, что финансовый риск-менеджмент в концерне не регламентирован, однако фактический уровень принимаемых валютных и процентных рисков минимален. Финансовая прозрачность находится на приемлемом уровне с учетом закрытого характера деятельности концерна.

Кредитный рейтинг был присвоен концерну впервые, пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по кредитному рейтингу ожидается в течение одного года.