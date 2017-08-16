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FAZ: минфин Ирландии не намерен выполнять решение ЕК о взыскании €13 млрд с Apple

Экономика и бизнес
16 августа, 22:57 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 16, августа. /ТАСС

Глава министерства Паскаль Донохью заявил, что его ведомство "не глобальный сборщик налогов для всех остальных"

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БЕРЛИН, 16 августа. /ТАСС/. Министерство финансов Ирландии не намерено выполнять решение Еврокомиссии (ЕК) о взыскании с американской корпорации Apple €13 млрд неуплаченных налогов. Об этом сообщила в среду газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на министра финансов Ирландии Паскаля Донохью.

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"Мы не глобальный сборщик налогов для всех остальных", - заявил он изданию. По словам министра, власти Ирландии не заключали какие-либо особые договоренности с американским концерном относительно налогов. Все налоговые правила "соответствуют ирландскому и европейскому законодательству", подчеркнул Донохью.

В конце августа 2016 года ЕК признала незаконной государственную помощь и налоговые льготы, предоставленные Apple правительством Ирландии, и обязала компанию выплатить властям республики до €13 млрд. Минфин США тогда указал, что решение Еврокомиссии может негативно сказаться на иностранных инвестициях в ЕС.

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