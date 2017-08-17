Кабмин распределит более 8 млрд рублей и обсудит ряд законопроектов

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Правительство РФ проведет заседание, на котором рассмотрит три законопроекта, а также распределит более 8 млрд рублей из федерального бюджета на реализацию мер в сферах здравоохранения, культуры, сельского хозяйства, поддержки автопрома.

В частности, члены правительства обсудят поправки в Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Законопроект предусматривает, что к подсудности судьи районного суда, гарнизонного военного суда и коллегии из шести присяжных заседателей будут отнесены дела о преступлениях, по которым в качестве наиболее строгого вида наказания не могут быть назначены пожизненное лишение свободы или смертная казнь. При этом из подсудности этого состава суда исключаются уголовные дела о преступлениях несовершеннолетних.

Еще один законопроект устанавливает для членов семей Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы единые сроки подачи заявлений об установлении ежемесячной денежной выплаты - до 31 декабря текущего года, а также об отказе от нее - до 1 октября текущего года. При этом получение или прекращение получения такой выплаты начинается с 1 января следующего года. "Принятие законопроекта позволит обеспечить равные права на получение ежемесячной денежной выплаты либо льгот в натуральной форме членам семей погибших (умерших) Героев, а также членам семей Героев Российской Федерации, которым звание присвоено посмертно", - отметили в кабмине.

Еще один законопроект приводит Налоговый кодекс в соответствие с терминологией закона об образовании. В частности, термины "образовательные учреждения" и "учреждения образования" предлагается заменить термином "организации, осуществляющие образовательную деятельность".

Бюджетные ассигнования

В повестке дня заседания правительства - девять вопросов о распределении бюджетных средств. Один из пунктов предполагает выделение 4 млрд рублей в текущем году Минздраву на закупку лекарств для инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С. В целом в 2017-2019 годах на эти цели запланировано потратить 17,6 млрд рублей.

Минпромторгу планируется предоставить 850 млн рублей для субсидирования перевозок автомобилей, произведенных в Дальневосточном федеральном округе, в другие регионы страны. Минкультуры получит 402 млн рублей на завершение строительства двух объектов в рамках профильной госпрограммы - Детского космического центра в Кирове и театра оперы и балета в Ижевске, а также на реконструкцию зданий драматического театра в Комсомольске-на-Амуре и Рязанского государственного областного театра для детей и молодежи.

Кабмин также распределит между регионами 1,3 млрд рублей на компенсацию сельхозтоваропроизводителям ущерба от чрезвычайных ситуаций природного характера в 2016 году. Деньги получат Башкирия, Карачаево-Черкесия, Тува, Чечня, Приморский край, Хабаровский край, Волгоградская, Вологодская и Тульская области.

Минспорту предлагается выделить 186,84 млн рублей для подведомственных вузов на финансовое обеспечение выполнения государственного задания. Роспотребнадзору планируется предоставить 308,38 млн рублей на финансирование расходов, связанных с оказанием поддержки Вьетнаму в целях противодействия угрозам инфекционных болезней и рискам, связанным с опасными для здоровья химическими веществами.

Кроме того, в повестке заседания значатся выделение 150 млн рублей Удмуртии для строительства здания республиканского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями. Самарская область получит 439,185 млн рублей на софинансирование дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда региона, а Хабаровский край - 649,5 млн рублей на строительство детского больничного комплекса в Ленинском округе Комсомольска-на-Амуре.