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На ВЭФ представят проект строительства пассажирского терминала в аэропорту Магадана

Экономика и бизнес
17 августа, 3:32 UTC+3 МАГАДАН МАГАДАН 17, августа. /ТАСС

Для реализации проекта планируется привлечение 2,9 млрд рублей инвестиций

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МАГАДАН, 17 августа. /ТАСС/. Власти Магадана представят на ВЭФ проект строительства пассажирского терминала международного аэропорта Магадан (Сокол) мощностью 600 пассажиров в час. Об этом ТАСС сообщили в министерстве экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской области.

"Строительство нового здания аэровокзала аэропорта "Магадан" (Сокол) планируется в поселке Сокол, к северу от города Магадана. Инициатором инвестиционного проекта выступает ОАО "Аэропорт Магадан". Для его реализации планируется привлечение 2,9 млрд рублей инвестиций, из которых 0,5 млрд рублей объем собственных средств инициатора проекта. Строительство нового пассажирского терминала обеспечит более 50 дополнительных рабочих мест в различных сферах деятельности", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, строительство современного пассажирского терминала позволит внедрить современные технологические схемы обслуживания пассажиров и багажа, обеспечить увеличение пропускной способности аэропорта и возможность применения трансферных технологий. В новом здании площадью не менее 20 тыс. кв. м будут размещены представительства авиакомпаний; службы организации пассажирских перевозок, багажа, безопасности, пограничного, иммиграционного и таможенного контроля; кассы по продаже авиа, авто и ж/д билетов; фитосанитарный и ветеринарный контроль, различные организации и предприятия, направленные на отдых, развлечения пассажиров (рестораны и кафе, магазины, киоски), VIP зал.

Сотрудник министерства отметил, что аэропорт "Магадан" является единственным, безальтернативным круглогодичным объектом транспортной инфраструктуры Магаданской области для перевозки пассажиров по межобластным и региональным маршрутам. Выгодное географическое положение аэропорта дает возможность подключения к международному рынку транзитных услуг, диспетчерскому обслуживанию самолетов международных авиалиний, прием для дозаправки топливом и технического обслуживания, межрейсовые пересадки пассажиров и переработку транзитных грузов и почты, гостиничное обслуживание, питание, туризм.

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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