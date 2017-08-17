Камчатка представит на ВЭФ-2017 аграрные проекты в области рискованного земледелия

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 августа. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Предприниматели Камчатки представят на Восточном экономическом форуме - 2017, который пройдет 6-7 сентября во Владивостоке, 11 аграрных проектов в области рискованного земледелия, к которой относится регион. Об этом в четверг сказал министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края Александр Кучеренко, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Камчатка не ассоциируется с сельским хозяйством. Вместе с тем, за последние годы в этой отрасли экономики в крае сделаны серьезные шаги. Одиннадцать инвестиционных проектов презентует Камчатка в рамках работы стенда министерства сельского хозяйства РФ. Мы отобрали для участия в презентациях на ВЭФ социально значимые, максимально проработанные и интересные инвестиционные проекты в области агропромышленного комплекса", - сказал Александр Кучеренко.

Будут представлены проекты по созданию тепличного комплекса "Зеленая ферма", реконструкции птицефабрики в поселке Зеленый Елизовского района, модернизации комбикормового завода, созданию свинокомплекса полного производственного цикла, организации глубокой переработки мяса и мясопродуктов, в том числе по производству консервов из мяса оленя. Также правительство Камчатского края завершило отбор проектов, которые будут представлены на презентационной площадке Восточного экономического форума. Из более чем десятка проектов бесплатный абонемент на участие получили три, сообщила руководитель агентства инвестиций и предпринимательства региона Оксана Герасимова.

"Из 12 заявок, поступивших от инициаторов инвестиционных проектов, региональный отбор прошли три. Это проект резидента Свободного порта компании "Терминал Сероглазка" по созданию в Петропавловске-Камчатском порта- хаба. Два проекта в рыбохозяйственном комплексе: создание производства по глубокой переработке морских биоресурсов в столице Камчатки и строительство высокотехнологичного рыбоперерабатывающего завода в поселке Ивашка Карагинского района", - сказала Оксана Герасимова.

Общий объем инвестиций данных трех проектов превышает 3,3 млрд рублей. Планируется создать более 450 рабочих мест. На данный момент "Терминал Сероглазка" уже приступил к реализации проекта.

Восточный экономический форум-2017 пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Участие в нем уже подтвердили делегации 24 стран, в том числе КНР, Японии, Австралии, Канады, США, Великобритании, ФРГ. В прошлом году ВЭФ собрал 3,5 тыс. участников, для участия в нем было заявлено 111 инвестиционных проектов с общим объемом частных инвестиций 2,2 трлн рублей. На нем было подписано 216 соглашений на 1,85 трлн рублей.

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