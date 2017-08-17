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Участникам ВЭФ-2017 будут помогать 500 волонтеров из регионов Дальнего Востока

Экономика и бизнес
17 августа, 4:39 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 17, августа. /ТАСС

При отборе кандидатов учитывались знание иностранных языков, уровень коммуникабельности, опыт работы на предыдущих форумах и международных мероприятиях

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ВЛАДИВОСТОК, 17 августа. /ТАСС/. Волонтеры из Приморья, Хабаровского края, Амурской и Сахалинской областей будут помогать гостям и участникам Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Всего будет привлечено 500 добровольных помощников, сообщает в четверг департамент по делам молодежи Приморского края.

"При отборе на работу на форуме президентского уровня учитывались знание кандидатом иностранных языков, уровень коммуникабельности, опыт работы на предыдущих форумах и других международных мероприятиях. Таких удалось найти 500", - сообщает департамент.

Как отмечается, большинство отобранных молодых людей - жители Приморского края, однако среди них есть волонтеры из Амурской и Сахалинской областей, Хабаровского края. Все они уже прошли необходимую подготовку для работы в информационных зонах, при сопровождении делегаций и администрировании переговорных комнат.

Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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