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На ВЭФ-2017 отдельную сессию посвятят роли женщин в развитии Дальнего Востока

Экономика и бизнес
17 августа, 3:58 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 17, августа. /ТАСС

На сессии обсудят такие вопросы, как увеличение доли женщин на рынке труда, продвижение женского предпринимательства и доступа к финансам, сокращение гендерной разницы при трудоустройстве

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ВЛАДИВОСТОК, 17 августа. /ТАСС/. Отдельная сессия, посвященная роли женщин в развитии Дальнего Востока, впервые включена в программу Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Об этом сообщили ТАСС в четверг в оргкомитете форума.

"В программе форума заявлена сессия "Усиление роли женщин для экономического роста и развития". На ней будут обсуждаться такие вопросы, как увеличение доли женщин на рынке труда, основные пути увеличения занятости и конкурентоспособности женщин, продвижения женского предпринимательства и доступа к финансам, сокращение гендерной разницы при трудоустройстве и в оплате труда",- сообщили в оргкомитете.

Отдельная тематика по участию женщин в экономической и социальной жизни Дальнего Востока появилась в программе ВЭФ впервые. "Безусловно, дальнейшее усиление роли женщин способно стимулировать развитие Дальнего Востока, за счет более активного их вовлечения в новые области, но этот процесс будет иметь ряд ограничений: в первую очередь, ориентация на карьеру и достижения в бизнесе влияет на структуру и процесс развития института семьи",- прокомментировал важность поднятой темы для дальневосточного региона заместитель директора Школы гуманитарных наук Дальневосточного федерального университета Кирилл Колесниченко.

По мнению эксперта, женщины на Дальнем Востоке могут активизировать специфичные виды предпринимательства, такие как коллабарации (организации взаимодействия) в бизнесе, проведение мероприятий в сфере науки, культуры, в том числе и в рамках межгосударственного взаимодействия.

"Конкурентоспособность женщин на сегодняшний день в Дальневосточном федеральном округе весьма велика, но все же присутствует фактор субъективности при развитии деловых отношений между мужчиной и женщиной. Однако женщины и дальше будут себя реализовывать в сфере самостоятельного предпринимательства больше, нежели чем в сфере наемного труда",- считает эксперт.

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке с 6 по 7 сентября 2017 года. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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