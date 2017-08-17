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"Известия": МЭР предлагает не штрафовать крупный бизнес за впервые допущенные нарушения

Экономика и бизнес
17 августа, 4:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, августа. /ТАСС

Сейчас такая норма действует только для малых и средних компаний

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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Минэкономразвития предлагает не штрафовать, а выносить предупреждения для предприятий крупного бизнеса, если они совершают нарушение впервые. Об этом газете "Известия" рассказал замминистра экономического развития Савва Шипов.

"Это позволит снизить штрафные нагрузки на бизнес за нарушения, которые совершены впервые и не причинили вреда", - заявил он изданию. Отмечается, что сейчас эта норма действует только для малых и средних компаний.

Газета пишет, что раньше, если контрольно-надзорные органы выявляли у малого или среднего бизнеса какое-либо нарушение впервые, они могли выбирать: сразу штрафовать предпринимателя или выписывать предупреждение. В июле прошлого года вступил в силу закон, согласно которому при допущении нарушения в первый раз предприниматель получает предупреждение, а штраф выписывается, если ситуация не улучшилась. Документ оговаривает, что предупреждение даже на первый раз не может применяться, в частности, при зафиксированных фактах злоупотребления компаниями доминирующим положением на рынке, недобросовестной конкуренции или ее ограничения, незаконного вознаграждения от имени юридического лица. В этих случаях административная ответственность смягчена быть не может и сохраняется безальтернативное действие штрафных санкций.

По данным издания, сейчас предложение Минэкономразвития рассматривается в других ведомствах, после чего оно будет обсуждаться на профильной подкомиссии в правительстве. По итогам МЭР приступит к разработке соответствующего законопроекта.

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