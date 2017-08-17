Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.08:
$ 59.65
€ 70
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Известия": Минсельхоз предлагает уничтожать не соответствующие техрегламентам продукты

Экономика и бизнес
17 августа, 5:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, августа. /ТАСС

В ведомстве полагают, что такие меры сократят количество нарушений изготовителями правил, прописанных в документах Евразийского экономического союза

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Министерство сельского хозяйства предлагает уничтожать пищевую продукцию, которая не соответствует требованиям технических регламентов. Об этом в четверг пишет газета "Известия", которая ознакомилась с законопроектом, подготовленным ведомством.

По информации издания, документ предполагает усилить административную ответственность за нарушение требований Таможенного союза к пищевой продукции. В частности, предлагается уничтожать изъятые продукты, не соответствующие требованиям техрегламентов. По мнению ведомства, такие меры сократят количество нарушений изготовителями правил, прописанных в документах Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС).

В Россельхознадзоре изданию заявили, что поддерживают необходимость уничтожать изъятую пищевую продукцию, не соответствующую техрегламентам, "поскольку такая продукция представляет угрозу для здоровья граждан". В пресс-службе Минпромторга газете сказали, что им известно об инициативе Минсельхоза, но воздержались от подробных комментариев.

Ранее сообщалось о предложениях РФ странам - членам ЕврАзЭС уничтожать продукты, поступающие без сопроводительных документов. Кроме России в ЕврАзЭС входят Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
680 лет Троице-Сергиевой лавре. Репортаж из монастырских мастерских в спецпроекте ТАСС "Золотое кольцо"
Фото
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Клиенты и банки забрали из "ФК Открытие" в июле более 600 млрд рублей
2
Постпред РФ при ООН потребовал от НАТО прекратить шельмование России
3
Гильдия актеров России подтвердила смерть Веры Глаголевой
4
Пьяный пациент разгромил скорую в Ростове-на-Дону
5
Постпред РФ при ООН назвал хорошим знаком примирительные заявления США и КНДР
6
Биография Веры Глаголевой
7
Ракета "Протон-М" с военным спутником стартовала с Байконура
Темы дня
Новости партнеров
Реклама