"Известия": Минсельхоз предлагает уничтожать не соответствующие техрегламентам продукты

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МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Министерство сельского хозяйства предлагает уничтожать пищевую продукцию, которая не соответствует требованиям технических регламентов. Об этом в четверг пишет газета "Известия", которая ознакомилась с законопроектом, подготовленным ведомством.
По информации издания, документ предполагает усилить административную ответственность за нарушение требований Таможенного союза к пищевой продукции. В частности, предлагается уничтожать изъятые продукты, не соответствующие требованиям техрегламентов. По мнению ведомства, такие меры сократят количество нарушений изготовителями правил, прописанных в документах Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС).
В Россельхознадзоре изданию заявили, что поддерживают необходимость уничтожать изъятую пищевую продукцию, не соответствующую техрегламентам, "поскольку такая продукция представляет угрозу для здоровья граждан". В пресс-службе Минпромторга газете сказали, что им известно об инициативе Минсельхоза, но воздержались от подробных комментариев.
Ранее сообщалось о предложениях РФ странам - членам ЕврАзЭС уничтожать продукты, поступающие без сопроводительных документов. Кроме России в ЕврАзЭС входят Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия.