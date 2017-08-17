Кабмин утвердил правила допуска к госзакупкам импортных одноразовых пластиковых медизделий

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МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Правительство РФ установило правила допуска к госзакупкам для медицинских изделий одноразового использования из поливинилхлоридных пластиков (ПВХ-пластиков), произведенных в иностранных государствах. Соответствующие постановления за подписью премьер-министра РФ Дмитрия Медведева опубликованы в четверг на сайте кабмина.
В перечне такой продукции фигурируют устройства для переливания крови, кровезаменителей и инфузионных растворов, контейнеры для заготовки, хранения и транспортирования донорской крови и ее компонентов, а также расходные материалы для аппаратов искусственной вентиляции легких и искусственного кровообращения.
"В целях развития отечественного производства медицинских изделий из ПВХ-пластиков постановлением №967 определены особенности закупки медицинских изделий из ПВХ- пластиков федеральными государственными бюджетными учреждениями и государственными бюджетными учреждениями субъектов Федерации, оказывающими медицинскую помощь в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи", - говорится в пояснительной записке к документу.
Отмечается, что поставщики такой продукции будут определяться из числа организаций, реализующих в 2017-2024 годах комплексные проекты по расширению и локализации производства медицинских изделий в России. Также утверждены правила отбора таких организаций.
Предполагается, что принятые решения направлены на создание в России современного конкурентоспособного производства медизделий из ПВХ-пластиков, способного удовлетворить потребность отечественной системы здравоохранения в качественных и доступных медицинских изделиях.