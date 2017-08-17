Рогозин: Казахстан заинтересован в создании центра кастомизации самолета Ил-114

ИРКУТСК, 17 августа. /ТАСС/. Казахстан заинтересован в совместном с Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК) создании центра кастомизации самолета Ил-114. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин в рамках совещания по развитию гражданской авиации в четверг.

"Надо иметь в виду, что у нас есть заинтересованность казахстанских партнеров в том, чтобы создать вместе с ОАК центр кастомизации самолета Ил-114, возможно на тех площадях, которые освобождаются в городе Байконур", - отметил он.

Рогозин подчеркнул, что российская сторона также заинтересована в налаживании такого партнерства.

По словам вице-премьера, создатели Ил-114 должны учитывать необходимость его использования на неподготовленных аэродромах. "Что касается Ил-114, прошу вас также иметь в виду возможность этой машины работать на неподготовленных аэродромах, то есть, по сути дела, с грунта взлетать, садиться на грунт, а также в арктическом классе - лыжные шасси, - сказал вице-премьер. - Тогда мы увеличим сферу применения данного самолета, который крайне будет востребован именно для того, чтобы связать субъекты нашей страны друг с другом".

Рогозин сказал, что сейчас для многих россиян добраться самолетом из города в город внутри Дальневосточного и Сибирского федеральных округов можно только через Москву, что неприемлемо.

Ил-114 - семейство двухмоторных турбовинтовых самолетов для региональных авиалиний.