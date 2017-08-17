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Лайнер МС-21 оснастят российским двигателем ПД-14 в 2019 году

Экономика и бизнес
17 августа, 8:06 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 17, августа. /ТАСС

Летные испытания этого двигателя планируется начать к 2020 году, уточнил глава корпорации "Иркут" Олег Демченко

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ИРКУТСК, 17 августа. /ТАСС/. Один из первых летных экземпляров самолета МС-21 будет ремоторезирован двигателем ПД-14 в 2019 году. Об этом в четверг на совещании по развитию гражданской авиации сообщил журналистам глава корпорации "Иркут" Олег Демченко.

"В 2019 году у нас на самолет №1 или №2 (летные образцы МС-21) будет установлен отечественный двигатель ПД-14, - сказал Демченко. - Где-то к 2020 году мы будем готовы начать летные испытания этого двигателя". Таким образом, по словам главы корпорации, новый российский авиалайнер сможет летать на двух типах двигателей - американском Pratt & Whitney и новейшем российском двигателе ПД-14, который разрабатывается корпорацией ОАК.

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По словам Демченко, с точки зрения мощностей кооперации предприятие полностью готово к этому.

Со своей стороны глава Объединенной двигателестроительной корпорации Александр Артюхов доложил о том, как идут испытания нового российского авиационного двигателя. По его словам, разработка ПД-14 идет по плану, российский сертификат должен быть получен во втором квартале 2018 года. Он также отметил, что для проведения стендовых испытаний и летных испытаний требуется изготовить 11 двигателей. На данный момент изготовлено 10, одиннадцатый двигатель будет изготовлен в сентябре текущего года.

"Мы считаем, что установленные планом сроки получения российского сертификата во втором квартале 2018 года будут обеспечены, что создает нам возможности осуществить поставку двигателей для начала летных и сертификационных испытаний самолета МС-21 к концу 2018 года", - подытожил Артюхов.

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