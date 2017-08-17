Внеплановые проверки бизнеса в России достигают почти 75%

ТАСС, 17 августа. Доля внеплановых проверок среди всех проверок бизнеса в России выросла до 75%. Об этом сообщили в Генпрокуратуре России, отвечая на запрос ТАСС.

В надзорном ведомстве отметили, что в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей контролирующими органами в 2016 году было проведено 1,706 млн проверок, из них 1,276 млн - внеплановые. Таким образом, они составили 74,7% от общего числа проверок бизнеса. Тем самым доля внеплановых проверок за год выросла.

Ранее РБК приводило данные Генпрокуратуры о том, что в 2015 году внеплановые проверки составляли 66% (1,32 млн из общего числа в 1,994 млн проверок хозяйствующих субъектов). При этом, если общее число проверок бизнеса в России продолжает снижаться (в 2016 году - на 14,5%, или почти на 300 тыс. проверок, то сокращение числа внеплановых - лишь на 3,4%, или на 44 тыс.).

3 августа в Амурской области на совещании по инвестиционным проектам на Дальнем Востоке Владимир Путин предложил кардинально поменять пропорции - ограничить долю внеплановых проверок в отношении предпринимателей 30% от количества плановых проверок, за исключением ситуаций, связанных с чрезвычайными обстоятельствами.

Согласование с прокурором

На сегодняшний день только 3% внеплановых проверок должны согласовываться с прокуратурой. Как сообщили в надзорном ведомстве, "в 2016 году в органы прокуратуры в поступило 44,6 тыс. заявлений контролирующих органов о проведении внеплановых выездных проверок". Из них согласовано 25,9 тыс. (58%). В первом полугодии 2017 года таких заявок было 16,8 тыс., согласовано 9,6 тыс. внеплановых проверок (57%).

Ранее в Генпрокуратуре сообщили, что по поручению президента РФ подготовлен проект закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".

В нем предполагается расширить перечень сфер применения процедуры согласования с прокурором внеплановых проверок, включив в него страховой, пробирный, банковский надзоры, надзор в национальной платежной системе, контроль на финансовых рынках, контроль за обеспечением безопасности объектов ТЭК, за обработкой персональных данных, в области торговой деятельности, а также предусмотрев основания для обязательного согласования таких проверок для ГИБДД, госпожнадзора, миграционного, строительного, земельного, антимонопольного контроля, госконтроля в сфере связи, аккредитации, образования, обращения лекарств, оборонного заказа, деятельности саморегулируемых организаций и резидентов особых экономических зон.

Законопроект уже направлен в правительство для согласования.

Кроме того, в июне на заседании межведомственной рабочей группы Генпрокуратуры по защите прав предпринимателей была поддержана инициатива российского бизнес-омбудсмена Бориса Титова о внесении поправок в законодательство для введения обязательного информирования прокурора правоохранительными органами о проведении гласных оперативно-разыскных мероприятий (в том числе выемок документов) в отношении предпринимателей.