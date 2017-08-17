Корпорация "Иркут" с 2019 года готова выпускать 30 самолетов МС-21 ежегодно

ИРКУТСК, 17 августа. /ТАСС/. Корпорация "Иркут" вместе с участниками кооперации по сборке новейшего среднемагистрального самолета МС-21 готова с 2019 года выпускать 30 машин ежегодно, для выхода на плановые объемы (70 машин в год) необходимо решить вопрос с приобретением оборудования. Об этом сообщил в четверг на совещании по развитию гражданской авиации президент корпорации Олег Демченко.

"Мы готовы к выпуску 30 самолетов в год. Здесь все понятно, и мы знаем, как это сделать. Но в плане 70 самолетов в год - необходимо рассмотреть вопрос о покупке оборудования", - сказал он.

При этом Демченко подчеркнул, что производственные мощности позволяют выйти на такой показатель. "Я не вижу к этому препятствий", - отметил он.

Глава корпорации напомнил, что, согласно графику, в 2019 году запланирован выпуск 30 единиц МС-21, а в 2020-2023 годах - 70 самолетов. Сейчас "Иркут" выпускает порядка 60-65 самолетов Су и Як.

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