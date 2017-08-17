Власти Крыма планируют в сентябре выставить на продажу первый государственный санаторий

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 августа. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Власти Крыма планируют в сентябре выставить на продажу имущество первого из 11 санаториев - государственных бюджетных учреждений (ГБУ), которые для этих целей передали из ведомства Минздрава региона под ведомство Министерства экономического развития республики. Об этом ТАСС сообщил глава Минэкономразвития Крыма Андрей Мельников.

"В сентябре перейдем к публичной продаже имущества первого санатория. Это будет "Пионер". Есть около четырех потенциальных претендентов (на покупку санатория - прим. ТАСС), которые могут между собой поконкурировать", - сказал он. Ранее сообщалось, что в список санаториев, которые власти готовят к продаже, кроме "Пионера", вошли "Прибой", "Солнечный", "Юность", "Ай-Тодор", "Алупка", "Родина", республиканский противотуберкулезный санаторий им. Семашко, "Предгорный", противотуберкулезный санаторий им. Чехова, противотуберкулезный санаторий "Красный маяк".

"Исходя из интересов (инвесторов) к этим объектам, у нас есть основания считать, что до конца года из этих 11 (санаториев) девять мы продадим точно. С остальными двумя - это не задача текущего года, это, видимо, задача следующего года", - сказал собеседник агентства.

По словам министра, потенциальные покупатели проявляют активный интерес к государственным санаториям. "Мы уже приблизились к сотне показов (санаториев покупателям) в последнее время", - сказал он.

При этом министр не исключил, что ряд санаториев может быть передан другим субъектам РФ. "Не исключено, что какие- то из этих объектов по примеру детского санатория "Юбилейный" в Евпатории (санаторий был передан властям Башкортостана - прим. ТАСС) будут переданы другим субъектам РФ", - отметил собеседник ТАСС.

Власти заверили, что каждый инвестор, зайдя на тот или иной имущественный комплекс крымских ГБУ, обязан будет сохранить персонал и существующий санаторно-курортный профиль учреждения. Ранее Мельников сообщал журналистам, что Крым, по предварительной оценке, сможет выручить порядка 1,5-2 млрд рублей от продажи 11 санаториев.