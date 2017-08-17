РФ планирует принять участие в строительстве энергоблоков новой АЭС в Китае

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МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что примет участие в строительстве энергоблоков новой атомной электростанции на Востоке Китая. Об этом сообщили ТАСС в "Атомстройэкспорте" (структура Росатома).
"Рассчитываем, что примем участие в строительстве как минимум двух из шести энергоблоков", - сказали в пресс-службе компании, отвечая на соответствующий вопрос.
Источник в отрасли сообщил ТАСС, что Китай предлагает России построить новую атомную электростанцию в провинции Цзянсу, в 20 километрах от построенной с участием РФ Тяньваньской АЭС. Предполагается, что это будет шестиблочная площадка.
В данный момент Росатом участвует в строительстве энергоблоков Тяньваньской АЭС - самого крупного объекта российско-китайского экономического сотрудничества. В 2007 году было успешно завершено строительство первого и второго энергоблоков мощностью по 1000 МВт каждый, в данный момент завершается строительство третьего и четвертого блоков с реакторами ВВЭР-1000. Начало коммерческой эксплуатации энергоблока N3 Тяньваньской АЭС запланировано на 2018 год.