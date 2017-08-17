ЦБ обнаружил в банке "Легион" недостачу наличности и ценностей на 730 млн рублей

ТАСС, 17 августа. Банк России в ходе инспекционной проверки московского банка "Легион", который лишился лицензии 7 июля 2017 года, выявил недостачу наличности на общую сумму порядка 360 млн рублей. Регулятор также не обнаружил ценности, которые должны были находиться на ответственном хранении в банке, на 370 млн рублей, говорится в сообщении ЦБ.

Кроме того, временная администрация по управлению кредитной организацией установила, что из помещения банка накануне отзыва лицензии были похищены кредитные досье заемщиков с оригиналами кредитных договоров и договоров залога.

По итогам проверки Банк России направил информацию об операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, в Генпрокуратуру, МВД и Следственный комитет РФ.

Как сообщалось ранее, ЦБ оценил "дыру" в капитале банка "Легион" в 8,82 млрд рублей.

Регулятор отозвал лицензию кредитной организации 7 июля в связи с полной утратой капитала. Согласно данным отчетности, на 1 июня 2017 года банк занимал 157-е место в российской банковской системе.