Вопросы развития Дальнего Востока обсудят на заседании президиума Госсовета

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ВЛАДИВОСТОК, 17 августа. /ТАСС/. Президиум Госсовета РФ, заседание которого состоится во Владивостоке в начале сентября, обсудит вопросы развития Дальнего Востока. Об этом сообщил журналистам в четверг вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
"[На президиуме Госсовета] будет анализироваться, что уже смогли сделать и что необходимо сделать для развития Дальнего Востока", - сказал он. "Не вижу сейчас целесообразности раскрывать повестку, она прозвучит непосредственно на заседании", - отметил Трутнев.
"Могу вам сказать только: мы принципиально говорим о том, что Дальний Восток вступает во вторую, следующую фазу своего развития", - заявил вице-премьер. "Создавать ТОР [территории опережающего развития], SPV [special purpose vehicles - компании специального назначения или проектные компании], другие инструменты поддержки мы уже умеем. Сейчас нам надо не прекращать делать это, надо решать задачи следующего этапа, прежде всего связанные с качеством жизни людей", - отметил он.
По словам Трутнева, повестка заседания президиума Госсовета не будет дублировать темы, обсуждаемые на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который состоится 6-7 сентября. "Все-таки ВЭФ - это представление Дальнего Востока", - пояснил он. "[На форуме] мы рассказываем, что мы сделали, какие предприятия открыты, какие приняты решения", - отметил вице-премьер.
"Даже за последний год принято много новых решений: запущен "гектар" ["дальневосточный гектар" - программа предоставления в пользование земельных участков на Дальнем Востоке], визы [облечение визового режима для поездок в регион], снижены тарифы", - перечислил он. "Это все надо рассказывать инвесторам, потому что для них выгодность проекта, состав затрат - это инвестиционные решения: придут - не придут", - пояснил Трутнев.