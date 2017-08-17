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Летный образец МС-21 впервые поднимется на высоту 11 км в сентябре

Экономика и бизнес
17 августа, 10:50 дата обновления: 17 августа, 10:57 UTC+3

Дата первого публичного полета будет известна в октябре

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УЛАН-УДЭ, 17 августа. /ТАСС/. Летный образец новейшего российского лайнера МС-21 впервые поднимется на высоту 11 км в сентябре этого года. Об этом вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин сообщил ТАСС.

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"Скоро самолет, уже в конце августа, начнет снова летать, сентябрь чрезвычайно загруженный месяц, за сентябрь самолет должен подняться более 20 раз в воздух и подняться, в том числе, на высоту не менее 11 тыс. метров", - сказал Рогозин, Это "необходимо для того, чтобы он перелетел в октябре этого года в Жуковский, где мы его все будем встречать", пояснил вице-премьер.

Ранее вице-премьер посетил производственную площадку в Иркутске, где идет работа над четырьмя первыми самолетами МС-21. Рогозин констатировал, что первый летный экземпляр, совершивший первый испытательный полет, в настоящий момент находится в цехе. "Он обвешивается датчиками, которые позволят снимать показатели по работе всех агрегатов самолета в условиях перегрузок, заданной испытательной программы", - сказал Рогозин, отметив, что количество датчиков свыше 750.

Зампред правительства добавил, что с октября все летные испытания самолета будут проходить в Жуковском. "Если это произойдет, если он будет в Жуковском в октябре, то остальные наши планы тоже могут быть реализованы", - заключил он.

Дата первого публичного полета лайнера будет известна в октябре.

"Она [дата публичного полета] будет в октябре, это точно, надеюсь, так оно и будет, - сказал Рогозин. - Дату в рабочем порядке испытатели [определят]".

Вице-премьер уточнил, что когда речь идет об испытаниях, может произойти все, что угодно, в том числе могут возникнуть какие-либо замечания, которые должны быть устранены.

"Мы сейчас живем в период, когда мы не делаем какие-то вещи чрезвычайно важные с государственный точки зрения под какую-то дату как раньше, - подчеркнул зампред правительства, приведя в пример ввод моста к 7 ноября. - Зачем? Поэтому испытания должны пройти в полном объеме, мы должны в этом удостовериться".

Вице-премьер сделал особый акцент на то, что "пока все идет без замечаний". По его словам, единственным исключением является софт, поставленный западными партнерами. Рогозин заверил, что этот вопрос остается на контроле, все необходимые изменения вносятся. "Поэтому я думаю, что октябрь, а уже дату точную скажем вам потом", - заключил он.

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