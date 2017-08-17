Росгеология на Камчатке изучит возможность строительства четвертой геотермальной станции

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 августа. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Росгеология на Камчатке изучит возможность строительства новой геотермальной электростанции, которая может стать четвертой в регионе. Об этом ТАСС сообщил начальник управления науки Росгеологии Альберт Исхаков.

"Холдинг предлагает провести комплекс работ, которые позволят выполнить изучение и оценку потенциала месторождения пароводяной смеси на Банной геотермальной площади, расположенной в Усть-Большерецком районе. В 1968 году на Банной площади была проведена оценка, которая позволяет говорить о возможности строительства ГеоТЭС номинальной мощности 12-15 МВт. Мы имеем основания полагать, что в результате предлагаемых работ потенциал Банной площади будет существенно увеличен", - сказал Исхаков.

По его словам, идея уже получила поддержку правительства Камчатского края. Планируется, что исследовательские работы начнутся в 2018 году за счет средств федерального бюджета, соответствующее письмо о выделении финансирования уже направлено Росгеологией в Министерство природных ресурсов РФ. "Генерация электроэнергии с этой геотермальной площади будет способствовать развитию региона, позволит существенно снизить себестоимость киловатт-часа и таким образом даст возможность развитию инфраструктуры и освоению ближайшего Карымшинского горнорудного узла золотосеребряной формации", - сообщил он.

Также возможность освоения геотермальных ресурсов изучается на Авачинской геотермальной площади, которая находится у подножия действующего Авачинского вулкана, примерно в 25 км от Петропавловска-Камчатского. Ранее ТАСС сообщал, что исследования, начавшиеся в 2016 году, должны быть завершены в 2018 году. По итогам работы будут получены сведения о глубинном геологическом строении площади в виде 3D-геоэлектрической и 3D-геоплотностной модели, будет дана оценка суммарного энергетического потенциала и возможности освоения здесь геотермальных ресурсов.

На основе полученных сведений будет рассмотрен вопрос о строительстве тепловой геотермальной станции для снабжения тепловой энергией городов Петропавловск-Камчатский и Елизово и поселков между ними. На Камчатке уже построены и успешно работают три геотермальных электростанции: Мутновская ГеоЭС-1 мощностью 50 МВт, Верхне-Мутновская опытно-промышленная ГеоЭС мощностью 12 МВт и Паужетская ГеоЭС установленной мощности 12 МВт.

Развитие альтернативной энергетики на Дальнем Востоке и Камчатке обсудят участники Восточного экономического форума-2017, который пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Большое внимание будет уделено вопросам развития "умной" энергетики и возобновляемым источникам энергии, на которые переходит все больше стран в мире. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.