УФНС: доходы бюджета Крыма от уплаты транспортного налога в 2017 году возрастут на 70%

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 августа. /ТАСС/. Объем доходов бюджета Республики Крым от уплаты жителями региона транспортного налога в 2017 году, в сравнении с прошлым годом, возрастет на 70% - до 400 млн рублей, сообщает в четверг региональное управление ФНС.
"Сумма исчисленного транспортного налога также существенно превышает прошлогодний показатель: в бюджет республики должно поступить около 400 млн рублей - это на 70% больше (чем в 2016 году - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.
Согласно расчетам ФНС, налоговые уведомления в 2017 году в Крыму получат почти 270 тыс. собственников автомобилей, катеров, яхт, мотоциклов и иной техники. "Это более чем на треть превышает количество налогоплательщиков относительно прошлого года. Связано это с большим количеством регистрации транспорта в 2016 году", - пояснили в налоговой службе.
В 2014-2015 годах транспортный налог в Крыму платили только юридические лица, с 2016 года начали платить и физлица. Уплатить транспортный налог нужно было до 1 декабря.
16 марта 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80 % имеющих право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7 % и 95,6 % населения соответственно. 18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным Собранием.