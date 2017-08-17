Банк "Ак Барс" в Татарстане обратится в правоохранительные органы из-за информатак

КАЗАНЬ, 17 августа. /ТАСС/. Банк "Ак Барс" (Татарстан) планирует обратиться в правоохранительные органы из-за ложных сообщений, массово распространяемых о нем в мессенджерах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе банка.

Дезинформирующие рассылки начали распространяться в мессенджерах накануне, в них в частности говорилось, что у банка отзовут лицензию. В начале этого года "АК Барс" уже обращался в МВД по аналогичной ситуации.

"По случаю рассылки заведомо ложных сообщений банк планирует обратиться в правоохранительные органы", - отметили в пресс-службе. В сообщении также говорится, что в офисах банка штатная ситуация, подразделения и банкоматы работают в обычном режиме. Уровень наличности в банкоматах поддерживается на достаточном уровне, выдача денежных средств осуществляется в стандартном порядке.

В банке подчеркнули, что его надежность подтверждается стабильными финансовыми показателями. По результатам первого полугодия 2017 года "Ак Барс" получил чистую прибыль в размере 357,6 млн рублей.

"Нормативы достаточности капитала находятся на комфортном уровне: значение норматива мгновенной ликвидности составляет 217,794%, что более чем в 10 раз выше минимального порога в 15%, а значение норматива текущей ликвидности 445,674% также значительно превышает минимально допустимый порог 50%", - отметили в пресс-службе.

"Ак Барс" - крупный банк в Приволжском федеральном округе, работает на финансовом рынке с 1993 года, занимает 16-е место в РФ по капиталу и 21-е место по объему активов. Обслуживает более 3,1 млн частных лиц и более 67 тыс. корпоративных клиентов в РФ.