На заводе в Улан-Удэ запускают российско-индийский проект по производству вертолетов

УЛАН-УДЭ, 17 августа. /ТАСС/. Принято решение освободить производственные цеха авиазавода в Улан-Удэ под российско-индийский проект по производству вертолетов Ка-226Т. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, посещая авиазавод.

"Хочу сказать, что мы, считайте, решили вопрос, связанный с тем, чтобы освободить необходимые производственные цеха под очень перспективный российско-индийский проект. Мы договорились с нашими индийскими коллегами: они заинтересованы в том, чтобы появился вертолет Ка-226Т, этот вертолет особенно подходит для индийского рынка, потому что он высокогорный, это камовская соосная система винта, мы сейчас договариваемся о 200 вертолетах", - сказал он. Вице-премьер пояснил, что есть договоренность о поставке в Индию 60 вертолетов, собранных на предприятии в Улан-Удэ, "а 140 будут уже локализованы на территории Индии, но все равно агрегаты сами будут производиться на улан-удэнском авиазаводе".

Рогозин пошутил, что готов лично в деле представить вертолеты премьеру Индии Нарендре Моди. "Надеюсь, мы с директором [улан-удэнского авиазавода] сейчас договоримся, что когда вместе в Индию поедем и будем делать презентацию этого вертолета, я готов сам поднять этот вертолет, я сам пилот", - сказал он. "Я, конечно, шучу, но хочу сказать, что мы будем продвигать эту технику улан-удэнского авиазавода совместными усилиями, поскольку она стоит того", - добавил он.

Демонтаж старого оборудования

Рогозин отметил, что было принято решение демонтировать оборудование, которое использовалось для производства самолетов Су-25. По его словам, оно сейчас не нужно, так как более современные авиационные образцы, в частности Су-30СМ, которые являются заменой для Су-25, производятся на предприятии в Иркутске. Вице-премьер отметил, что на данный момент принято принципиальное решение о высвобождении производственных мощностей. В скором времени оно будет оформлено решением правительства.

Говоря о перспективах предприятия в целом, Рогозин констатировал, что ситуация меняется в лучшую сторону, появляются новые модели. Кроме того, был сертифицирован вертолет Ми-171А2. "Данное предприятие становится базовым предприятием "Вертолетов России", - уточнил Рогозин. Он предположил, что у завода в перспективе "большое будущее".

О проекте

2 мая 2017 года Министерство по корпоративным вопросам правительства Индии учредило индийско-российское акционерное общество по производству вертолетов, что ознаменовало формальное создание совместного предприятия между Hindustan Aeronautics Limited, "Вертолетами России" и "Рособоронэкспортом". В России вертолеты Ка-226Т будут производиться на двух предприятиях - в Кумертау и Улан-Удэ. Ка-226Т - легкий многоцелевой вертолет, взлетная масса которого составляет 3,4 т. Он предназначен для перевозки до 1,5 т грузов либо до семи пассажиров на расстояние 600 км.

Ми-171А2, средний многоцелевой вертолет, разработанный на Московском вертолетном заводе им. Миля, сертифицирован по категории "А", предусматривающей выполнение самых жестких требований безопасности, предъявляемых к гражданским вертолетам. Летные испытания Ми-171А2 начались в 2014 году, с начала 2017 года на вертолете выполнено более 200 полетов. На недавнем авиасалоне МАКС-2017 вертолет выполнил восемь демонстрационных полетов.