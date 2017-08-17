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Севастополь внесет 1,5 млрд рублей в уставной фонд аэропорта Симферополя

Экономика и бизнес
17 августа, 12:01 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 17, августа. /ТАСС

Правительство Севастополя сможет участвовать в распределении прибыли авиапредприятия

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СЕВАСТОПОЛЬ, 17 августа. /ТАСС/. Правительство Севастополя внесет в уставной фонд аэропорта Симферополь 1,5 млрд рублей, полученных в качестве федеральной субсидии, которые будут направлены на развитие гражданской части севастопольского аэропорта Бельбек, использующийся в настоящее время в военных целях. Решение о таком порядке расходования федеральной субсидии было принято на заседании правительства Севастополя.

"Принято решение, что на деньги (которые придут) в форме субсидии в бюджет Севастополя, мы сделаем взносы в уставной капитал (аэропорта Симферополь) на реконструкцию нашего аэропорта Бельбек и получим часть акций акционерного общества. Там по программе стоит 1,5 млрд рублей", - пояснил журналистам принятое решение Элимдар Ахтемов, директор департамента экономики Севастополя.

По его словам, доля Севастополя в уставном капитале симферопольского аэропорта станет известна по окончании всех работ, связанных с реконструкцией аэропорта Бельбек, и в будущем правительство Севастополя сможет участвовать в распределении прибыли авиапредприятия. Он также сообщил, что решение о вхождении правительства Севастополя в качестве акционера в аэропорт Симферополь было принято на федеральном уровне по инициативе властей Крыма и аэропорта Симферополь.

По словам Ахтемова, средства в виде субсидии из федерального бюджета будут получены Севастополем в 2018 году, на сегодняшний день власти готовят необходимую нормативно-правовую базу.

В настоящее время аэропорт Бельбек, расположенный на северо-западе Севастополя, обслуживает самолеты ВКС РФ. После модернизации он будет принимать и гражданские рейсы как филиал аэропорта Симферополь.

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