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Минфин: региональный центр банка БРИКС в РФ появится не ранее 2019 года

Экономика и бизнес
17 августа, 13:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, августа. /ТАСС

Первый такой центр открылся накануне в ЮАР

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МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Региональный центр Нового банка развития (НБР) группы БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) откроется в России в 2019-2020 годах.

Об этом сообщил ТАСС директор департамента международных финансовых отношений Минфина России Андрей Бокарев.

"Есть политическая договоренность о том, что первый офис в ЮАР, второй в Бразилии и только третий у нас. Мы от него не станем отказываться, но надо наработать проектную базу. Раньше 2019 года его в РФ не будет, а скорее в 2020 году", - считает Бокарев.

Накануне в Йоханнесбурге (ЮАР) открылся региональный центр НБР. В следующем году этой стране перейдет председательство в БРИКС.

Как сообщалось ранее, Россия внесет в НБР в 2017-2019 годах до $1,5 млн. Деньги будут направляться из федерального бюджета в качестве взносов в Новый банк развития на цели финансирования Фонда технического содействия по подготовке проектов. Ежегодно планируется вносить до $500 тыс.

Соглашение о создании НБР было подписано во время шестого саммита БРИКС в 2014 году. НБР призван стать площадкой для наращивания взаимных инвестиций и торговли между странами-членами, а также финансирования инфраструктурных проектов в государствах БРИКС и развивающихся странах.

Как ранее отмечали в Минфине, создание в НБР специального фонда для финансирования подготовки технико-экономических обоснований проектов поможет представить на рассмотрение банка больше российских проектов.

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