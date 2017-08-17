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Власти Севастополя планируют полностью газифицировать город до 2021 года

Экономика и бизнес
17 августа, 13:16 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 17, августа. /ТАСС

На газификацию 32 населенных пунктов выделят 2,4 млрд рублей

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СЕВАСТОПОЛЬ, 17 августа. /ТАСС/. Полная газификация Севастополя должна завершиться к 2021 году, сообщил в четверг замгубернатора города Владимир Базаров.

"По состоянию на сегодня, у нас 32 населенных пункта не газифицировано. Департаментом городского хозяйства сделан план-график по газификации всех населенных пунктов и негазифицированных многоквартирных домов в период с 2017 по 2020 годы", - сказал Базаров на заседании правительства Севастополя.

По его словам, в 2017 году будет окончена газификация трех севастопольских сел и 31 дома, в 2018 году планируется газифицировать еще три села и 67 домов, а основной объем работ по газификации придется на 2019 и 2020 годы. Всего в городе нужно газифицировать 274 дома. По словам Базарова, общий объем средств, который будет направлен на газификацию, составляет 2,4 млрд рублей.

"Уже в этом году мы объявляем конкурсы на разработку всей проектно-сметной документации, одновременно занимаемся вопросами земли", - сказал Базаров.

Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников поручил не затягивать эту работу, а очередность работ по газификации определять по мере готовности проектно-сметной документации. "При таком объеме денег - 2,4 млрд рублей - все работы можно вести параллельно, и все сделать и в 2019 году", - добавил он.

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Овсянников, Дмитрий Владимирович
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