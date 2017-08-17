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Система бронирования Amadeus не получала запросов от госструктур РФ по ценам на авиабилеты

Экономика и бизнес
17 августа, 12:16 UTC+3

При этом, по словам гендиректора Валерия Храброва, компания полностью готова к сотрудничеству

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ТАСС, 17 августа. Одна из крупнейших в мире систем бронирования Amadeus не получала запросов от российских госструктур относительно формирования цен на авиабилеты, но готова к сотрудничеству, сообщил ТАСС генеральный директор ООО "Амадеус - информационные технологии" Валерий Храбров.

Накануне президент РФ Владимир Путин поручил разобраться с автоматизированной системой формирования цен на авиабилеты. Глава ФАС Игорь Артемьев, в частности, указал на систему Amadeus.

"На данный момент мы не получали никаких официальных запросов по этому поводу от органов государственной власти РФ, но полностью готовы к сотрудничеству", - сказал Храбров.

По его словам, Amadeus является одним из множества каналов продаж, которыми пользуются авиакомпании в России. Система агрегирует тарифы, предоставляемые непосредственно перевозчиками, и отображает их в неизменном виде для туристических компаний, подключенных к Amadeus. Система не принимает решений относительно уровня цен и никак на него не влияет.

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